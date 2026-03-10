Maignan e la difesa d'acciaio: i numeri del Diavolo fanno paura
Il Milan, con la vittoria sull'Inter, è a -7 dal primo posto. Il Diavolo, come ricorda il Corriere dello Sport, è, attualmente, la squadra meno battuta del campionato: venti gol subiti in 28 partite, meglio di Como (21), Roma (21) e Inter (22).
Il Milan inoltre non perde mai eccessivamente la retta via: nelle 28 giornate di Serie A, non ha mai incassato più di due gol in un singolo match e Maignan ha raccolto la palla da in fondo al sacco per due volte in sole cinque occasioni (Cremonese, Pisa e Parma, Torino e Sassuolo nel girone di andata).
Il francese inoltra conta undici clean sheet in campionato ed è quinto in questa graduatoria, dietro a Sommer dell'Inter (14), Butez del Como (13), Provedel della Lazio e Svilar della Roma (12).
