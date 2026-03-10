Modric e Rabiot, il Milan si gode un centrocampo super
MilanNews.it
Il Milan, tornato a -7 dall'Inter dopo la vittoria nel derby, si gode un centrocampo strepitoso. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come - con Adrien Rabiot e Luka Modric in campo - il Diavolo sia davvero un'altra squadra.
Max Allegri ha sempre detto che con dei campioni così è tutto il gruppo a beneficiarne, l'apporto che stanno dando il croato e il francese è incredibile, e le loro prestazioni potrebbero dare tantissimo in questa fase finale di stagione.
