Cruciani: “Allegri? I numeri dicono che è molto più bravo di tanti altri”

Giuseppe Cruciani, opinionista televisivo e conduttore radiofonico, nella prima puntata del nuovo podcas Numer1 ha parlato di Allegri e delle tante persone che stanno cambiando idea sulle sue capacità e modalità di far giocare la squadra.

"Questa è la rivincita di Allegri, per tutti quelli che l'hanno denigrato, massacrato, in questo anno e mezzo, anche durante l'ultimo periodo della Juventus. Io non so come definire questa roba qui, ma credo che ci sia qualcosa che ha a che fare con la psicologia, chi ha massacrato Allegri negli ultimi 4 anni definendolo vecchio, passato, finito, fa giocare la squadra sempre allo stesso modo, non migliora nessuno, non migliora i giovani, bloccato nella sua idea difensivista, semplicemente è una persona che voleva acquisire profilo socia, voleva speculare su un'idea falsa. Il calcio non è solo come lo vedi tu, il calcio è tante cose, è come lo vede Guardiola, come lo vede Conte, quello è. Per cui la rivincita di Allegri non è la sua rivincita ma la sconfitta di questi detrattori. Chi ha definito Allegri allenatore finito dovrebbe guadare in faccia alla realtà, poi magari finisce fuori dalla Champions League. La realtà è che Allegri è un gran allenatore. I numeri dicono che è molto più bravo di tanti altri".