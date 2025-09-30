Trevisani: “Modric porta mentalità, fa tutta la differenza del mondo”

vedi letture

Nell'ultima puntata di Fontana di Trevi, Trevisani ha speso parole di stima nei confronti dell'eterno campione Luka Modric analizzando quanti valori aggiunti porti il fuoriclasse croato oltre che alle prestazioni sul campo.

"Luka Modric in ginocchio al 90' di Milan Napoli, uno dice vabbè era strano, no si è inginocchiato esultando come un pazzo per aver vinto alla 5^ giornata di campionato una partita che non è che ha staccato il Milan dalle altre dietro, sono tutte pari. Questo perchè ? Perchè la mentalità non si compra al supermercato, o ce l'hai o non ce l'hai, e Luka Modric che ha vinto 37 Champions League e il pallone d'oro, esulta per Milan Napoli come se avesse vinto la 38^ Champions League e il secondo pallone d'oro. E questa cosa nel Milan fa tutta la differenza del mondo perchè quello che che l'anno scorso quello che noi vedevamo, gente che ballava con i sigari, malcapitati in campo che volevano fare a botte durante la fine delle partite, Modric è tutto un altro tipo di professionalità, è determinante come mentalità, come aiuto, come esempio per i compagni, e lo è tecnicamente, perchè con la protezione di Fofana e Rabiot è liberissimo di impostare e fare calcio.

Su Milan Napoli: "La cosa che ha impressionato in Milan Napoli è come ha difeso il calcio, quando il Milan era un uomo in meno, la gestione della palla, delle diagonali, delle linee di passaggio che non faceva fare, l''immolarsi sul tiro di Neres, il buttare anche qualche pallone era sempre nel vivo della partita. Ha tutta una serie di cose spettacolari, il centrocampista del Milan ha grande qualità e non a casa sta giocando molto bene".