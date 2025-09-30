De Bruyne su Modric: “A tutti piace il bel calcio”

Domenica sera alla scala del calcio si è giocata non solo una grandissima partita tra due grandi squadre, ma in un palcoscenico così glorioso e leggendario si sono affrontati anche due grandi leggende di questo sport: Luka Modric e Kevin De Bruyne. Nonostante non abbia brillato il centrocampista belga, sostituito infatti da Antonio Conte al 72', nel post partita sul suo profilo Instagram ha dedicato un post al suo collega in maglia rossonera.

Un grande spot per tutto il calcio italiano che, nonostante l'età avanzata di entrambi i campioni, ha bisogno di vedere giocare nel proprio campionato giocatori di questo calibro.