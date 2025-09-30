De Bruyne su Modric: “A tutti piace il bel calcio”
MilanNews.it
Domenica sera alla scala del calcio si è giocata non solo una grandissima partita tra due grandi squadre, ma in un palcoscenico così glorioso e leggendario si sono affrontati anche due grandi leggende di questo sport: Luka Modric e Kevin De Bruyne. Nonostante non abbia brillato il centrocampista belga, sostituito infatti da Antonio Conte al 72', nel post partita sul suo profilo Instagram ha dedicato un post al suo collega in maglia rossonera.
Un grande spot per tutto il calcio italiano che, nonostante l'età avanzata di entrambi i campioni, ha bisogno di vedere giocare nel proprio campionato giocatori di questo calibro.
Pubblicità
News
La vena aortica e la cardioaspirina. Carro sempre più affollato. Il nuovo stadio. Una ipotesi forse molto vicinadi Carlo Pellegatti
Le più lette
1 La vena aortica e la cardioaspirina. Carro sempre più affollato. Il nuovo stadio. Una ipotesi forse molto vicina
Primo Piano
Leao: “Quando gli avversari vengono a San Siro, devono sentire la furia. I nuovi hanno visto la differenza”
Nuovo stadio, ecco i prossimi passi: dal rogito al progetto, dall'inizio dei lavori alla prima partita nel 2031 fino alla demolizione di San Siro
Antonio VitielloAllegri ha cambiato tutto! Evento storico per Milano. Modric non è umano. L’importanza del tifo a San Siro
Pietro MazzaraPulisic fenomenale: ecco cosa deve fare la dirigenza con lui. Il Milan è una Squadra vera. Che bella la Curva al suo posto
L'episodio Lucumì-Nkunku fa infuriare il mondo Milan. Preoccupa il trend di quest'anno, Rocchi chiarisca il prima possibile
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com