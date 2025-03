Cruciani: "Il Milan può vincere la Coppa Italia. Non sarebbe così disastrosa come stagione, si porta a casa due Coppe e magari non è così negativo"

Giuseppe Cruciani, noto conducer radiofonico ha parlato ancora del Milan e della sua particolare situazione. Le parole sull'attuale rendimento dei rossoneri e quella possibilità concreta di vincere due trofei.

Questi i commenti esposti al podcast "Area Fritta":

La stagione del Milan

"Il Milan può vincere la Coppa Italia, è possibile perchè magari l'Inter sarà focalizzata su altre cose. Ecco, magari vince questa Coppa in finale contro Bologna o Empoli, e poi forse arriva quinto o sesto. Non sarebbe così disastrosa come stagione, si porta a casa due Coppe e magari non è così negativo. Con due trofei i tifosi potrebbero ritenersi soddisfatti".

Verso il Derby di Coppa

I biglietti per Milan-Inter, Semifinale di andata di Coppa Italia prevista per mercoledì 2 aprile alle ore 21:00, sono attualmente disponibili per la vendita libera. Lo comunica il club rossonero, con un reminder social per tutti i i tifosi che vorranno prendere parte al derby di Coppa del mese prossimo. Il prezzo minimo è di 44€ per il terzo anello blu, passando per i 69€ del secondo arancio laterale, i 99€ del primo rosso laterale e via discorrendo. Seguendo il link in calce all'articolo sarà possibile consultare tutto il listino prezzi.