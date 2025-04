Cruciani: "La ricerca del Ds del Milan è peggio del Conclave"

Nel vodcast Area Fritta di Chiamarsi Bomber è intervenuto il giornalista Giuseppe Cruciani, noto per la trasmissione La Zanzara su Radio24, che ha parlato della situazione attuale del Milan e in particolare sulla dirigenza rossonera e la ricerca del nuovo direttore sportivo: "La ricerca del Ds del Milan è peggio del Conclave. Il Conclave fu più rapido. L'ultimo, Papa Francesco che è ancora in vita, fu scelto in tre giorni: e stiamo parlando del Papa, non stiamo parlando del direttore sportivo del Milan".

Poi Cruciani ha rincarato la dose: "Il Papa Ratzinger, quello precedente che poi si è dimesso, un giorno. Il Papa che ci mise più tempo a essere eletto fu intorno a metà del 1200 e ci mise 1000 e 6 giorni. Non vorrei, e non credo, che si potesse superare i 1000 giorni della elezione di un Papa, non ricordo quale, a metà 13° secolo".