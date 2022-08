Ct. Belgio: "Saelemaekers è un valore aggiunto per il Milan. Quello rossonero è lo spogliatoio perfetto per crescere ancora"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Roberto Martinez, ct del Belgio, ha dichiarato su Alexis Saelemaekers: "Si sottovaluta l'apporto di Saelemaekers, è un valore aggiunto per la squadra. Ha avuto una progressione eccellente in questi due anni giocando in una posizione moderna di attacco. Mescola doti fisiche, perché copre grandi fette di campo, a ottime qualità tecniche, perché sa decidere con una giocata. Lo abbiamo seguito da vicino e ci siamo convinti che il Milan è lo spogliatoio perfetto per crescere ancora".