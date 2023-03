Ct Mancini "Zaniolo e Zaccagni non convocati? Motivi validi"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "Ci sono motivazioni, tutti parlano senza sapere nulla. La porta è aperta a tutti, sono stati chiamati giocatori che mancavano da tempo, ma chi non è stato chiamato è per motivazioni più che valide". Il ct Roberto Mancini a Sky Sport così ha risposto a proposito della mancata convocazione di Zaniolo e Zaccagni nelle prime due uscite della Nazionale di calcio per le qualificazioni a Euro 2024. "Noi abbiamo una vecchia guardia che a detta di molti è vecchia, ma io non penso che sia così - ha aggiunto Mancini - Alcuni giocatori sono nel pieno della maturità e purtroppo giocano molte partite, arrivano ed a volte sono veramente stanchi e quindi questa può essere una problematica. Stiamo inserendo giovani che hanno bisogno di tempo. Alcuni di loro non giocano neanche nelle loro squadre".