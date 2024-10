Ct Serbia: "Per Pavlovic è questione di tempo: il suo talento non si discute"

Dragan Stojkovic, c.t. della Serbia, alla Gazzetta dello Sport parla di due serbi molto interessanti per la sua squadra e che si stanno mettendo in risalto in Serie A, Pavlovic e Samardzic: "Strahinja è partito bene, poi Fonseca è uscito dalle difficoltà trovando un assetto senza di lui. Ci può stare, fa parte dell’adattamento in un campionato nuovo. È solo questione di tempo, il suo talento non si discute. Al Milan spero trovi maggiori spazi anche Jovic. Samardzic ha un sinistro magico ma deve essere più cattivo. Avete visto che gol al Bologna?"

