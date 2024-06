CT Svizzera spavaldo: "Non vogliamo preoccuparci più di tanto dell'Italia. Penso sia vero il contrario"

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Il ct della Svizzera Murat Yakin ha parlato della sfida all'Italia di sabato, negli ottavi di Euro 2024, alla tv del Paese Srf: "Abbiamo qualità a sufficienza per questa partita. Non vogliamo preoccuparci più di tanto dell'Italia. Penso sia vero il contrario perché le cose per noi stanno funzionando bene" ha detto l'allenatore di origine turca. "Non possiamo dire che siamo i favoriti, ma di certo ce la giocheremo. Il pareggio contro la Germania ci ha dato grande fiducia e non possiamo nasconderci" ha aggiunto Yakin.

Che ha studiato bene la sua prossima avversaria: "Abbiamo seguito la partita dell'Italia molto attentamente, analizzandola tatticamente e anche dal punto di vista strategico. Sono imprevedibili, ma non vediamo l'ora di giocarla. Siamo preparati". Punto chiave secondo il ct sarà "l'aspetto mentale: abbiamo qualità a sufficienza per sopravvivere a una partita come questa". (ANSA).