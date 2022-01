Il noto giornalista Riccardo Cucchi, intervenuto su Twitter al termine della partita, ha commentato così la brillante vittoria del Milan di questo pomeriggio ai danni della Roma di Mourinho: "Sinceramente non mi aspettavo un Milan così. Partita tosta e Tonali leader. La Roma non è stata in grado di riprenderla. Ma credo più per merito del Milan".