Cucchi: "Per Conte importa vincere: pretende tanto da sé e da chi gli sta intorno"

Il giornalista ed ex radiocronista Riccardo Cucchi è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport ed ha parlato anche della prossima sfida che Inter e Roma daranno vita a San Siro, domenica pomeriggio. Tra i temi toccati anche il futuro di Antonio Conte, oggi concentrato nel rush finale con il Napoli ma non certo di sedere sulla panchina partenopea anche nella prossima stagione.

Le parole di Riccardo Cucchi sul futuro di Conte: "L’incertezza fa parte del personaggio, alla Juventus e all’Inter ha pungolato i presidenti con il passare delle giornate. È uno che pretende tanto da sé stesso e da chi gli sta attorno. Gli viene chiesto di vincere e allora alza la voce, anche se la versione napoletana di Conte era molto più edulcorata di quelle passate. Poi alla fine emerge la sua personalità, prendendosela col mercato e con i campi di allenamento. Per Conte quello che importa è vincere, poi il gioco è secondario. Al netto di tutto, gli andranno fatti gli applausi per come sta lottando per lo Scudetto con una squadra non all’altezza dell’Inter, almeno sulla corta".