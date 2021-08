Cucurella al Brighton. Il Gefate ci riprova per Castillejo?

Marc Cucurella è ufficialmente un nuovo giocatore del Brighton. Il Getafe, suo club nelle ultime due stagioni, lo ha ceduto a titolo definitivo al club inglese per la cifra di 10 milioni di euro. Ora il Getafe ha liquidità per chiudere nelle ultime ore di questo mercato il colpo Samuel Castillejo. Il calciatore del Milan è ai margini della rosa rossonera, ed ecco che la dirigenza sta cercando una soluzione possibile per non tenere Castillejo in questa stagione.