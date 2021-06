Cudicini: "Bakayoko, il Milan potrebbe essere una soluzione. Marina è un osso duro"

Il respondabile dei prestiti del Chelsea Carlo Cudicini, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato dell'interesse del Milan per Timoue Bakayoko: "Sponda Chelsea potrebbe benissimo far parte dei 4-5 centrocampisti a disposizione del mister. Sponda Milan secondo me conoscendo già ambiente e campionato, avendo poi fatto un altro anno al Napoli, potrebbe essere un’altra soluzione". Cudicini poi ha parlato anche di Marina Granovskaia, AD del club londinese: "Ha fatto sicuramente il bene del Chelsea in questi anni, un Chelsea che ha avuto grandissimi successi. Si sono dette tante cose, è sicuramente un osso duro. Per il Chelsea è sicuramente una cosa positiva avere qualcuno che sa sedersi al tavolo con altre persone importanti e capaci. È una donna che vive per il Chelsea, ha una grossa passione per la società. Da persona che lavora al Chelsea da tanti anni non posso altro che togliermi il cappello, quello che conta sono i risultati".