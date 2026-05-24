Cuomo: “Se esultasse stasera, Furlani varrebbe Giuntoli. Non ha messo Allegri nelle condizioni di lavorare”

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Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso a MilanNews.it sulla gestione del Milan da parte di Giorgio Furlan, ad delbMilan.

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso a MilanNews.it sulla gestione del Milan da parte di Giorgio Furlani: “Se Furlani esultasse per il raggiungimento della Champions varrebbe Giuntoli in campo all’Olimpico felice e sorridente per la Coppa Italia della Juventus. Quando Allegri parla della società forte che aiuta chi sta sotto a vincere, manda un’altra frecciata ai suoi dirigenti. La società, per tutto quello che è stato raccontato, che abbiamo saputo, che nessuno ha mai smentito, non ha messo il ds nelle condizioni di lavorare, l’allenatore nelle condizioni di pensare solo alla squadra, i calciatori nelle condizioni di pensare solo al campo. Quello di aver tenuto vivo il sogno scudetto fino a Pasquetta e, eventualmente, di portare la squadra in Champions nonostante tutto quello che gli è successo sopra e ai fianchi, sarebbe un miracolo di Tare e Allegri”.

Furlani non più ad? Cosa succederà a breve

Il primo a salutare sarà l'ad Giorgio Furlani, tanto che il club di via Aldo Rossi ha già iniziato il casting per trovare il nuovo amministratore delegato. Come spiega stamattina il Corriere della Sera, la scelta spetterà a Massimo Calvelli, manager di RedBird e membro del Cda del Diavolo che sta avendo un ruolo sempre più centrale nel Milan. I nomi che circolano sono quelli di Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, Claudio Fenucci, ad del Bologna, e Adriano Galliani, ex ad del Milan di Berlusconi, ma attenzione anche alla possibilità che venga scelto un manager straniero.