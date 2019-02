Cyprus Cup, Italia Femminile-Messico 5-0: in gol anche le rossonere Bergamaschi e Giacinti (doppietta)

L’Italia parte con il piede giusto in Cyprus Cup e stende grazie a un grande secondo tempo il Messico rifilandogli ben cinque reti. Bertolini sceglie un 4-4-2 offensivo con il tandem d’attacco formato da Cristiana Girelli e Ilaria Mauro. Sulle corsie esterne ci sono Bergamaschi a destra e Bonansea a sinistra con Giugliano-Galli in mezzo al campo. In difesa, davanti alla Giuliani, la solita linea formata da Guagni, Salvai, Gama e Bartoli.

Primo tempo abbastanza equilibrato a Larnaca con le centroamericane che hanno la prima vera occasione della gara con Martinez liberata dentro l’area con un filtrante dalla destra che sorprende la nostra difesa, sul tiro dell’attaccante Giuliani con un ottimo riflesso salva la porta e mantiene il risultato sullo 0-0. Dopo lo spavento le azzurre crescono e al 25° vanno due volte vicino al gol: prima Mauro entra in area, salta la diretta marcatrice e calcia in porta trovando sulla sua strada una Santiago attenta che devia in tuffo, il pallone resta però in area con Girelli che controlla, facendo andare a vuoto un difensore avversario, e calcia trovando ancora Santiago pronta alla deviazione coi piedi. Solo nel finale L’Italia riesce a sbloccare la gara con una giocata di pregio: filtrante di Guagni per Girelli appostata al limite dell’area di rigore, tacco della numero 10 per l’accorrente Bergamaschi che mette sotto l’incrocio battendo Santiago in uscita.

Nella ripresa l’Italia mette in discesa la gara dopo appena cinque minuti: protagonista ancora Bergamaschi che si invola sulla destra e crossa basso in mezzo all’area, velo di Girelli a favorire l’inserimento di Bonansea che in diagonale batte Santiago. Poco dopo il 2-0 la gara viene interrotta per dieci minuti a causa di un nubifragio su Larnaca e al rientro il Messico ha una fiammata che potrebbe riaprire la gara. Mayor scappa via sulla destra e dal fondo crossa in mezzo per Corral che libera al limite dell’area piccola prova la girata non trovando però i pali della porta di Giuliani. Poco dopo l’ora le azzurre iniziano a dilagare: al 65° Guagni serve in profondità Bonansea che taglia verso il centro e di prima tocca per lo scatto di Mauro sul filo del fuorigioco, scavetto del centravanti della Fiorentina e Santiago battuta per la terza volta. Inizia poi la girandola di cambi con l’ingresso di Valentina Giacinti che diventa subito protagonista del match con una doppietta per il 5-0 finale: al 70° azione in profondità, l’ennesima, delle azzurre con Santiago che salva un primo tentativo di battuta a rete, Bonansea con deviazione di un’avversaria, ma nulla può sul tap in del capocannoniere dalla nostra Serie A che replica otto minuti dopo su assist della compagna al Milan Sabatino.

Italia (4-4-2): Giuliani 6,5; Guagni 7, Gama 6, Salvai 6, Bartoli 6 (72° Boattin Sv); Bergamaschi 7 (55° Cernoia 6), Galli 6,5 (64° Adami 6), Giugliano 7 (76° Alborghetti Sv), Bonansea 7,5; Girelli 6,5 (68° Giacinti 7), Mauro 7,5(68° Sabatino 6,5)