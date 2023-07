D'Aversa e il suo passato al Milan: "Van Basten e Franco Baresi erano i miei miti. Quando cominciai ad allenarmi in prima squadra..."

vedi letture

Roberto D’Aversa, attuale tecnico del Lecce, ha un passato da calciatore nel Milan dove arrivò all'età di 16 anni. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'allenatore giallorosso ha raccontato: "Mi vide un osservatore. Allora c’erano Viscidi e Pincolini. Ero nato attaccante, ma feci anche il terzino. Il tecnico della prima squadra era Capello. Io mi ero innamorato, come tutti i ragazzi di allora, del Milan di Sacchi. Van Basten e Franco Baresi erano i miti e quando cominciai ad allenarmi in prima squadra non sapevo se dare del tu o del lei".