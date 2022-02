D.Massara: "Mi aspetto che Pioli e Inzaghi domani se la giochino come se fosse una finale"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dario Massara, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato così del derby di domani sera in Coppa Italia: "Visto il momento che vivono vogliono sicuramente provare a mettere da parte questo momento no, mettendo da parte questa piccola crisi di risultati e prestazioni; ultimamente Milan ed Inter le abbiamo viste un po’ meno brillanti. Nonostante il solito carico che porta con sé un derby c’è anche qualcosa in più visto proprio il momento. Entrambe puntano sia al campionato che alla Coppa Italia, questa è la prima sfida. Non mi aspetto turnover, non mi aspetto scelte ponderate in base al prossimo impegno di campionato ma mi aspetto che Pioli e Inzaghi se la giochino come se fosse la finale”.