Da domani in vendita da 5 euro i biglietti per Milan-Sassuolo di Coppa Italia

Torna la Coppa Italia a San Siro, con il Milan che affronterà il Sassuolo martedì 3 dicembre alle ore 21.00 nella sfida valevole per gli Ottavi di finale. Sarà il secondo confronto tra le due squadre in Coppa Italia: nell'unico precedente, disputato nel gennaio 2015, il Milan aveva avuto la meglio per 2-1 grazie ai gol di Pazzini e De Jong.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Sassuolo sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

Fase abbonati: dalle ore 12.00 di martedì 15 ottobre alle 23.59 di venerdì 25 ottobre, gli abbonati potranno acquistare fino a quattro biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato.

Vendita libera: fino a 4 biglietti a partire dalle ore 12.00 di martedì 15 ottobre.

PREZZI

Il prezzo dei biglietti per Milan-Sassuolo di Coppa Italia parte da 5€ per la fase abbonati e da 7€ in vendita libera.

PROMOZIONI

Per gli Under 30 prezzi a partire da 4 euro in vari settori.

