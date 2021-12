Da domani più di 80 giocatori potranno firmare per un altro club: la lista di tutti i possibili parametro zero

A partire da domani, sabato 1 gennaio 2022, più di 80 giocatori entreranno negli ultimi sei mesi di contratto con i propri club, e di conseguenza saranno autorizzati a parlare, e soprattutto a firmare, con altre squadre. Questa la lista completa, ruolo per ruolo, di tutti i giocatori in scadenza a giugno 2022. Mai come quest'anno il mercato dei parametri zero sarà da tenere d'occhio.

Portieri – LLoris, Onana, Bardi, Sam Johnstone, Jack Stephens, Strakosha.

Difensori – Rudiger, Sule, Christensen, Ginter, Tarkowski, Romagnoli, Denayer, Mazraoui, Mbemba, Zagadou, Chambers, Aurier, Anthony Brooks, Gigot, Azpilicueta, Mandava, Friedrich, Stark, Saiss, Marusic, Felipe, Schlupp, Sidibé, Goldson, Knoche, Halstenberg, Schar, Oliver Kempf, De Sciglio, Paulo Diaz, Pieper, Rakitskiy, Jansson.

Centrocampisti – Pogba, Kessie, Brozovic, Zakaria, Kamara, Freuler, Lingard, Cantwell, David Brooks, Grillitsch, Tolisso, Longstaff, Isco, Elneny, Claesson, Xeka, Brahimi, Cabella, Groß, Jed Wallace, Witsel, Wass, Michael Seri, Kadioglu, Alex Fernandez, John Swift.

Attaccanti – Mbappé, Dybala, Insigne, Dembele, Belotti, Azmoun, Corona, Lacazette, Kramaric, Bernardeschi, Di Maria, Kolo Muani, Januzaj, Origi, Larin, Brereton Diaz, Pavon, Nketiah, Dzyuba, Mousset, Smolov, Djuricic, Tello, Joselu, Jordan Ayew, Romarinho.