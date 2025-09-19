Da Milanello, il punto sugli infortunati: per Pavlovic allenamento in gruppo
Giornate di lavoro intenso in vista della sfida di domani sera al Bluenergy Stadium contro l'Udinese. Trasferta difficile, con il Milan che dovrà fare sicuramente a meno di Massimiliano Allegri, squalificato per l'espulsione rimediata a San Siro contro il Bologna e per questo non sarà in panchina.
Continua il lavoro anche degli infortunati, e fortunatamente c'è una notizia positiva da Milanello. Apprende la redazione di MilanNews.it che Strahinja Pavlovic nella giornata di ieri ha svolto tutto l'allenamento in gruppo, mentre Mike Maignan e Rafa Leao hanno continuato con l'allenamento individuale: il portoghese prosegue nel suo percorso di recupero ed il portiere ha svolto una sessione personalizzata sul campo.
