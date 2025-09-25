Da Napoli: Conte pensa a quattro cambi per il Milan. C'è anche un dubbio

Secondo quanto riportato da TuttoNapoli.net, Antonio Conte sta pensando a quattro cambi nel suo Napoli rispetto alla gara contro il Pisa per il big match contro il Milan di domenica sera: "Napoli nuovo contro il Milan per la gara di domenica sera. Saranno diversi i cambi anche perché col Pisa c'era stata una mini rotazione soprattutto a centrocampo. I cambi certi sembrano essere quattro. Intanto Lobotka e Anguissa a centrocampo di nuovo dal 1' e poi il sostituto di Buongiorno infortunato che dovrebbe essere Juan Jesus. Il quarto cambio potrebbe essere Rrahmani al posto di Beukema con l'ex Bologna che può tornare in panchina a meno che Conte non voglia puntare su di lui per sostituire Buongiorno. Ad oggi ha sempre considerato JJ alternativa sul centro-sinistra per la difesa. Staremo a vedere. Di sicuro resisterà come sempre il solito ballottaggio in porta con Meret e Milinkovic-Savic. Se Conte dovesse puntare sul secondo, allora le novità di formazione sarebbero addirittura cinque".

ALLEGRI IL TRASFORMISTA

Corto muso a chi? Il nuovo Milan di Max Allegri gioca, vince e si diverte, offrendo prestazioni anche di un certo livello, non solo a livello difensivo ma anche e soprattutto offensivo. Basti pensare che in questo inizio di stagione, comprendendo anche la Coppa Italia, sono 12 i gol messi a segno dalla formazione rossonera in 6 partite, ovvero una media di almeno due marcature ogni 90'. Mica male per un allenatore che si diceva vincesse sempre 1 a 0. Ad ulteriore conferma dell'evoluzione di Max Allegri il fatto che tutta la squadra è coinvolta nella manovra offensiva, come conferma il fatto che in queste prime 6 uscite stagionali sono andati a segno ben 8 giocatori differenti, uno in pratica per ogni reparto. E pensare che questa squadra non ha ancora espresso al massimo il suo potenziale offensivo, visto che da più di un mese deve fare a meno del suo giocatore più importante ed incisivo, Rafael Leao. Oltre a un attacco importante, comunque, il Milan non trascura la difesa, che insieme a quella del Liverpool è quella che ha concesso meno tiri nello specchio della porta (9) nei maggiori cinque campionati europei in corso. Adesso tutto questo dovrà essere messo alla prova prima con il Napoli campione d'Italia e poi con la Juventus, per capire effettivamente di che pasta è fatta questa squadra.