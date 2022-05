Da promessa a capitano, fino allo scudetto: i numeri di Calabria nell'anniversario del suo esordio

MilanNews.it

Oggi ricorre il settimo anniversario dell'esordio di Davide Calabria con la maglia del Milan. Era il 30 maggio 2015 e il Milan vinceva 1-3 in casa dell'Atalanta grazie al gol su rigore di Pazzini e alla doppietta di Bonaventura. Il terzino rossonero è entrato all'82° per quella che è stata la prima delle 184 presenze con la maglia del Milan. Negli ultimi sette anni Davide si è preso la fascia destra della squadra in cui ha giocato sin da bambino, superando anche momenti complicati. Il premio è stata una stagione vissuta da protagonista - e spesso da capitano - conclusa con il trionfo in campionato. Nelle sue 184 presenze, Calabria ha trovato il gol 7 volte e ha fornito 12 assist. Lo riporta il sito di Maglia Rossonera.