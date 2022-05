Dal 79 di Kessie al possibile 18 di Sanches: un tifoso trasforma la sua maglia del Milan. E il portoghese mette like

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Tra i 73mila rossoneri presenti ieri a San Siro per Milan-Atalanta non è di certo passato inosservato un tifoso che, con un lavoro certosino di scotch e pennarello, ha trasformato la stampa della sua maglietta rossonera dal 79 di Kessie, prossimo a lasciare il Milan a fine stagione, al 18 di Renato Sanches, centrocampista del Lille che il Milan ha individuato come possibile rinforzo per la prossima stagione.

La modifica artigianale della maglietta ha ovviamente fatto il giro dei social. Tra i tanti like alla foto ce n’è anche uno che sicuramente non è passato inosservato agli attenti occhi dei tifosi rossoneri: lo stesso Renato Sanches ha espresso tutto il suo apprezzamento lasciando un mi piace allo scatto pubblicato su Instagram.