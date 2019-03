Dal derby di Cracovia a quello di Genova: Piatek sa bene come si segna nelle stracittadine

Manca ormai sempre meno al derby contro l'Inter di domenica sera e tra i giocatori più attesi per il match contro i nerazzurri, c'è sicuramente Krzysztof Piatek, al quale Rino Gattuso darà ancora una volta le chiavi dell'attacco milanista: dopo otto gol nelle prime nove partite con il Diavolo, Ringhio non può che affidarsi a lui per provare a vincere e rafforzare il terzo posto in classifica.

GENOA-SAMP - Per il polacco sarà il primo derby di Milano, ma nella sua carriera ne ha già giocati diversi e dunque sa bene cosa significa affrontare una squadra della stessa città. In Serie A, per esempio, Kris ha già vissuto la stracittadina di Genova quando vestiva la maglia del Genoa: era il 25 novembre 2018 e, dopo la rete del vantaggio di Quagliarella per la Sampdoria, Piatek si guadagna e trasforma un rigore con grande freddezza, spiazzando il portiere blucerchiato Audero. La sfida di Marassi si è chiusa poi 1-1.

DERBY DI CRACOVIA - Nella sua carriera, Krzysztof ha giocato poi anche il caldissimo derby di Cracovia tra K.S. Cracovia (ex squadra dell'attuale bomber del Milan) e il Wisła Kraków. Tra queste due formazioni non scorre buon sangue e per questo è un match molto sentito in Polonia: nonostante la grande tensione che c'è sempre in queste partite, Piatek ha fatto comunque quello che gli piace fare di più, cioè segnare (due gol in tre gare). Domenica, Kris giocherà il suo primo derby di Milano e vorrà sicuramente entrare nel club delle punte in rete alla loro prima stracittadina milanese.