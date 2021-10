Dal Pino: "Razzismo è orribile, merita il Daspo a vita"

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Tutto ciò che è razzismo e discriminazione è orribile, non fa parte di noi. E' un problema che purtroppo si vede non solo negli stadi. Negli stadi avvengono casi singoli, purtroppo ripetuti da parte di alcuni personaggi che non dovrebbero mai più entrare negli stadi. Qui ci sono due aspetti: uno comunicazionale, sul quale stiamo lavorando con una campagna di sensibilizzazione, poi ci sono le misure restrittive o sanzionatorie sulle quali stiamo lavorando. Su questo non siamo soli". Così Paolo Dal Pino, presidente della Lega calcio di Serie A, intervenuto a Radio Anch'io lo sport. "Abbiamo creato una commissione fra tutti i club, che si sono riuniti la settimana scorsa e hanno trovato il modo di vietare l'ingresso in tutti gli stadi per chi si macchia di razzismo - aggiunge -. Quando uno compra un biglietto c'è un sistema di gradimento che permette alla società di escludere dal proprio stadio i colpevoli di atti discriminatori o di razzismo. Il problema è che questo soggetto può essere escluso solo da quello stadio, ma non da tutti gli stadi. Noi stiamo lavorando a un protocollo d'intesa, per far si che non possa entrare in tutti gli stadi". "Poi - conclude - c'è anche la tecnologica: mi piacerebbe molto che nel nostro nuovo centro broadcasting di Lissone ci fosse una 'respect room' dove la tecnologia ci aiuta a debellare tutte le discriminazioni. Stiamo verificando con l'osservatorio l'uso delle telecamere di sicurezza, senza violazione della privacy - la cui legge in Italia è molto severa - in modo che queste telecamere di sicurezza possano essere di supporto alle forze dell'ordine, come avviene in Inghilterra, dove viene inflitto il Daspo a vita per chi assume comportamenti discriminatori". (ANSA).