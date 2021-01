Il Milan, sconfitto per 0-3 dall'Atalanta, non perdeva con almeno tre gol di scarto dal 22 dicembre 2019, quando subì il netto 5-0 all'Atleti Azzurri di Bergamo, sempre contro i nerazzurri. In questo lasso di tempo i rossoneri hanno perso soltanto due gare di campionato, contro Genoa e Juventus, entrambe a San Siro.