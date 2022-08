Dall'estero: Piqué si abbassa ancora lo stipendio per il Barca

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Gerard Piqué, e non è la prima volta, corre al capezzale del Barcellona. Il difensore spagnolo, nato e cresciuto calcisticamente nel club catalano, secondo quanto riporta il quotidiano As, ha deciso di abbassare nuovamente i parametri economici del proprio ingaggio, in modo da favorire l'iscrizione dei neoacquisti nei registri de LaLiga. Il centrale difensivo, che in carriera ha vinto di tutto e più volte, si sarebbe dichiarato disposto anche a giocare gratis. Un anno fa Piqué si era abbassato già lo stipendio, per permettere la registrazione degli acquisti di Eric Garcia e di Memphis Depay. (ANSA).