Dall'Inghilterra - Lo Sheffield United è interessato a Divock Origi

vedi letture

Secondo il Sun, Lo Sheffield United avrebbe mostrato interesse per l'attaccante del Milan Divock Origi. Arrivato in rossonero solo una stagione fa, è finito ai margini del progetto e dalle parti di Milanello si attendono offerte per lui. Lo Sheffield, da quanto sembra, lo vorrebbe in prestito.