Dalla Francia, Psg-mania: tutto su Haaland se parte Mbappe

Oltre a risolvere la questione relativa al rinnovo di Kylian Mbappé, il Paris Saint-Germain starebbe pensando alle mosse future per rendere la rosa ancor più competitiva e ha messo nel mirino quello che dovrebbe contendere all'attaccante francese tanti trofei nel prossimo decennio. Erling Haaland, secondo FootMercato, è infatti la priorità dei parigini nel caso dovessero perdere l'ex Monaco. Sul giocatore norvegese c'è anche il Manchester City, che avrebbe già "prenotato" un appuntamento con il clan Raiola per il prossimo gennaio.

Proprio Raiola sembra avere un rapporto privilegiato con Leonardo e la dirigenza capitolina (c'è anche un discorso aperto per Pogba) e per Haaland il PSG sarebbe disposto a fare follie: contratto di due anni (più uno opzionale) con la retribuzione più alta di tutta la rosa (circa 40 milioni bonus esclusi). Resta da vedere se questo basterà, perché la Ligue 1 non è proprio uno dei campionati più appetibili agli occhi del bomber scandinavo.