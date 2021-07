Dalla Spagna - Milan, l'arrivo di Giroud chiude la pista Jovic

Con l'arrivo in rossonero di Olivier Giroud si abbassano le ipotesi di un possibile arrivo a Milano di Luka Jovic. L'attaccante croato in forza al Real Madrid è stato seguito a lungo dal Milan, che l'aveva messo sul taccuino come potenziale vice Ibra. Per il classe '97 però le porte milanesi sembrano ormai definitivamente chiuse, visto che la dirigenza di Via Aldo Rossi sembra più orientata verso altri profili, tra risulta anche il giovane Kaio Jorge del Santos. A riportarlo è OK Diario.