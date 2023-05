Dalla Spagna, tutto fatto per Bellingham al Real: affare da 100 milioni

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Si attende ormai soltanto l'annuncio: Jude Bellingham, che oggi salterà per infortunio il match decisivo per la conquista della Bundes con il suo Dortmund, sarà presto un giocatore del Real Madrid. A sbloccare definitivamente l'affare - si legge su Marca - è stato il blitz in Germania risalente a qualche settimana fa di alcuni emissari del club spagnolo: l'intesa di massima è stata raggiunta sulla base di 100 milioni di euro, cifra che potrebbe lievitare ulteriormente al verificarsi di determinate condizioni.

Bellingham ha declinato offerte economicamente più appetibili per trasferirsi al Bernabéu, e il suo sogno sta per essere realizzato: l'annuncio ufficiale, si legge, è atteso per la prossima settimana.