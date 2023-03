Dallo Scudetto all'incubo qualificazione Champions: i numeri horror del 2023 del Milan

Si è complicata più del previsto la stagione del Milan e il fantasma dell’esclusione dalla prossima Champions League torna ad aleggiare su Milanello. L’idea spaventa - sottolinea il Corriere dello Sport nella sua analisi - perché sarebbe un enorme passo indietro e un rallentamento per il progetto societario. A febbraio, dopo un mese gennaio disastroso, Pioli aveva provato a rimettere in carreggiata la squadra, ma i rossoneri sono ripiombati nella crisi, racimolando solo un punto nelle ultime tre gare, subendo sei gol contro Fiorentina, Salernitana e Udinese, e realizzandone solo tre.

Numeri flop. Il 2023 del Milan è estremamente negativo, in campionato sono arrivate solo quattro vittorie su dodici partite e il ritardo accumulato sulla tabella di marcia è notevole. Basti pensare che il Milan l’anno scorso dopo 27 giornate aveva ben 9 punti in più, ma è disarmante soprattutto la differenza con il Napoli, addirittura gli azzurri hanno 23 punti in più in graduatoria.