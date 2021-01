Dalot: "Pioli è essenziale per la squadra. Essere al Milan mi aiuta per diventare più completo"

Intervenuto ai microfoni di 'Record' il terzino portoghese Diogo Dalot ha parlato del proprio allenatore: "Il calcio in Italia è molto tattico e difensivo. Essere qui mi sta aiutando molto ad avere quell'equilibrio e ad essere sempre più completo. Pioli è essenziale per il legame che ha con i giocatori e con me fin dall'inizio, per il modo in cui interagisce. Lui è essenziale per la squadra".