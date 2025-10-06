Damiani: "Il calcio italiano ha perso un po' di credibilità in Europa"

Oscar Damiani è intervenuto nel corso della Palermo Football Meeting, organizzato da Conference403 con patrocinio di ARS e del Comune di Palermo. Queste le sue dichiarazioni, riprese da TMW, sullo stato del calcio italiano: "Non so i motivi, ma il calcio italiano ha perso un po' di credibilità in Europa.

Io non sono contro le proprietà straniere, hanno portato e speso tanto denaro, ma la cultura del calcio è importanti. Rimpiango i presidenti italiani, che avevano rapporti con la gente, le maestranze. Hanno portato denaro i nuovi, ma non idee".