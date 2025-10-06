Pedullà: “Maignan, a parte la parata su Gatti, spettatore non pagante. Il Milan avrebbe potuto sbancare”

vedi letture

Alfredo Pedullà, nel suo canale YouTube ha analizzato la prestazione dei rossoneri e dei rimpianti che la squadra di Allegri ha dopo questa partita per le occasioni sprecate nel secondo tempo. Queste le sue parole.

"Maignan, a parte la parata di Gatti, è stato spettatore non pagante. Il Milan, pur in un primo tempo complessivamente da 4.5/5, ha avuto un paio di occasioni con Gimenez, ha avuto Pulisic al servizio della squadra, ha cercato Gimenez di testa e poi quando si è defilato non ha incrociato bene, invece la Juve ha cercato di vivacchiare. Dopo il rigore mi aspetto che dalla paura e dal pericolo scampato sia la Juve a prendere l'iniziativa piuttosto che adagiarti su quell'andamento lento che ha dato coraggio al Milan. Il Milan ha interpretato bene la partita e ha dei rimpianti grandissimi. Ha sofferto pochissimo tranne la parata di Maignan, la linea dei centrali molto bene allineata tra Pavlovic, Gabbia e Tomori, Rabiot ha fatto molta legna con poche iniziative, Modric sempre dentro la squadra, visto che poi ha pennellato per Leao una palla dove doveva fare gol per legittimare un secondo tempo migliore. Allegri giustamente poi ha provato a mettere Nkunku, ha provato a cambiare qualcosa. Ha tolto Pulisic confortandolo per il rigore sbagliato. Da questa partita restano i grandi rimpianti del Milan che avrebbe potuto sbancare, che ha sprecato 3 occasioni clamorose, nessun processo a Leao però se va in campo con questo modo di interpretare poi alla fine perde due punti".