Braida: “Il Milan finalmente ha un’identità. Contro la Juve meritava”
MilanNews.it
A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ariedo Braida, dirigente sportivo.
“Ieri ho visto un pò il Napoli e un pò il Milan, devo dire che la squadra rossonera finalmente ha un’identità. Il Milan mi è piaciuto, meritava di vincere, non ha vinto, pazienza, vincerà le prossime. Le squadre che lotteranno per lo scudetto sono Napoli, Inter, Milan, Roma, poi chi vincerà dipenderà da tanti fattori, ogni partita ha una storia a se. C’è da attendere almeno in girone di andata”.
Adani: "Gimenez fa giocate di valore, da attaccante. Ma l'attaccante vive, si nutre e dorme meglio se fa gol"
Milan, l’asticella si è alzata. Rammarico enorme. Serve un rimedio, subito. Perdonato, Cris. L’attacco va rivistodi Antonio Vitiello
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
