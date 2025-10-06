Braida: “Il Milan finalmente ha un’identità. Contro la Juve meritava”

Braida: “Il Milan finalmente ha un’identità. Contro la Juve meritava”MilanNews.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Ieri alle 23:40News
di Andrea La Manna

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ariedo Braida, dirigente sportivo. 

“Ieri ho visto un pò il Napoli e un pò il Milan, devo dire che la squadra rossonera finalmente ha un’identità. Il Milan mi è piaciuto, meritava di vincere, non ha vinto, pazienza, vincerà le prossime. Le squadre che lotteranno per lo scudetto sono Napoli, Inter, Milan, Roma, poi chi vincerà dipenderà da tanti fattori, ogni partita ha una storia a se. C’è da attendere almeno in girone di andata”.
 