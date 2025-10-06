Sabatini: “Gabbia merita la nazionale. Il Milan ruota attorno a Leao centravanti”

Nel post partita di Juventus Milan, Sandro Sabatini ha commentato la partita e ha analizzato la prestazione di ogni singolo giocatore allenato da Massimiliano Allegri. Questa la sua pagella.

Maignan: "Fa una parata miracolosa su Gatti, tanta impressione di sicurezza" Gabbia: "Gabbia bravissimo, merita la convocazione in nazionale perchè sta diventando un difensore centrale molto importante" Tomori: "Ha fatto un'ottima partita, ha annullato Ylidiz praticamente, in collaborazione con Saelemakers. Pavlovic: "Sempre macchinoso però efficace, è una presenza" Saelemaekers: "Molto attento all'aiuto dietro, poco in avanti. È stato molto attento su Cambaiso e Yildiz" Rabiot: "Un po' sottotono, fischi ingenerosi" Modric: "Modric è l'equilibratore del Milan, fantastica la palla che da a Leao che poi spreca" Fofana: "Ha intercettato qualche pallone interessante ma è stato abbastanza limitato dall'ammonizione che nel secondo tempo ha obbligato allegri a inserire Loftus-Cheek che mi è piaciuto" Bartesaghi: "Bene Bartesaghi, aveva contro l'avversario più difficile ovvero Conceicao che ha limitato nei limiti del possibile, poi ha giocato una partita comunque sostanziosa". Pulisic: "Questa volta insufficiente per il rigore sprecato" Gimenez: "Partita sufficiente" Leao (subentrato): "Il grande caso attorno al Milan si chiama Leao, perchè inserito per giocare mezz'ora nel secondo tempo, la sua presenza è stata molto scenografica quando ha provato la conclusione a metà campo, poi ha avuto la palla da due metri dalla porta e l'ha sbagliata, e poi su quel passaggio in profondità su modric ha sprecato in maniera abbastanza incomprensibile. Ecco Leao è il punto su cui ruota il Milan, il punto cardinale che deve seguire. Ma per Leao c'è un posto da centravanti. Se Leao fallisce tutte queste occasioni diventa un problema per il Milan, perchè il Milan anche con la crescita dei difensori e la ritrovata sicurezza di Maignan , si trova in difficoltà se Leao diventa un centravanti che non rende".