Bucchioni: "Allegri ha sempre ragionato così". Ecco a cosa si riferisce

Enzo Bucchioni ha parlato così del Milan dopo la sfida alla Juve nel suo consueto editoriale su TMW: "Allegri, da parte sua sa benissimo che una sconfitta avrebbe condizionato il processo di crescita appena iniziato e comunque un punto allo Stadium è positivo. Ha sempre ragionato così, in questo non è cambiato"

IL TABELLINO DI JUVENTUS-MILAN

JUVENTUS-MILAN 0-0

LE FORMAZIONI

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani (dal 86’ Kostic), Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição (dal 69’ Thuram), Yldiz (dal 69’ Openda); David (dal 69’ Vlahovic). A disp.: Perin, Pinsoglio; João Mario, Pedro Felipe; Adžić, Koopmeiners, Zhegrova. All. Tudor.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 63’ Loftus-Cheek), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez (dal 63’ Leao). A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Odogu, Ricci, Nkunku. All. Allegri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Note: 53’ Pulisic rigore sbagliato

Ammoniti: 45’ Fofana, 49’ Locatelli, 59’ Bartesaghi, 74’ Gatti.

Recupero: 1’ 1T, 3’ 2T.

