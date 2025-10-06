Serie B, confronto arbitri-club al centro Var di Lissone

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Grande partecipazione all'incontro tra arbitri, allenatori, capitani e dirigenti della Serie BKT organizzato dalla Lega Serie B all'International Broadcast Center di Lissone, sede della distribuzione audiovisiva e del Var Center. Dopo la visita agli spazi dedicati alla B all'interno dell'Ibc - fra cui la Master control room, l'area Var e il Data Center - si è dato il via ai lavori con l'intervento istituzionale del presidente Paolo Bedin: "Grazie a tutti per aver partecipato a questo tradizionale incontro, che intendo replicare anche al termine del girone di andata e alla vigilia dei playoff - ha sottolineato - Il rapporto con gli arbitri è ottimo, basato sulla credibilità e sulla fiducia reciproca e va alimentato incentivando il dialogo con i club e con il confronto costante.

Ma soprattutto il giorno gara - ha concluso Bedin - con atteggiamenti e comportamenti in campo in linea con le responsabilità e la reputazione che un campionato professionistico come la B impone". Antonio Zappi, presidente dell'Aia ha portato i saluti dell'associazione: "Il rispetto reciproco aumenta con la conoscenza e appuntamenti come questi sono motivi di orgoglio. La sensibilità e l'attenzione da parte nostra verso questo campionato è molto sentita". Gianluca Rocchi, responsabile Can, ha incentrato il proprio intervento sulle linee tecniche arbitrali e utilizzo del Var, insieme ad Andrea De Marco responsabile per le relazioni con i club di B ed Andrea Gervasoni, suo primo collaboratore. Diversi gli episodi di gioco analizzati dal Rocchi: "L'obiettivo è dare a tutti lo stesso metro di giudizio", ha detto. (ANSA).