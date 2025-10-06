Ravezzani: "Leao è un problema per il Milan, o si concentra o diventerà un comprimario"
Dopo il pareggio del Milan sul campo della Juventus di Tudor, il noto giornalista e direttore televisivo Fabio Ravezzani, ha commentato così postando il proprio pensiero sul suo account "X":
Ravezzani critica Leao
"Leao è un problema per il Milan. O si mette a livello di concentrazione del resto del gruppo e decolla o è destinato a diventare comprimario.
Uno straordinario comprimario, capace di cose mirabili. Ogni tanto..".
IL TABELLINO
JUVENTUS-MILAN 0-0
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani (40'st Kostić), Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição (23'st Openda), Yldiz (23'st Vlahović); David (23'st Thuram). A disp.: Perin, Pinsoglio; João Mario, Pedro Felipe; Adžić, Koopmeiners; Zhegrova. All.: Tudor.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (17'st Loftus-Cheek), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (29'st Nkunku), Gimenez (17'st Leão). A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Odogu; Ricci. All.: Allegri.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan