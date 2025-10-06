Ravezzani: "Leao è un problema per il Milan, o si concentra o diventerà un comprimario"

Ravezzani: "Leao è un problema per il Milan, o si concentra o diventerà un comprimario"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:30News
di Niccolò Crespi

Dopo il pareggio del Milan sul campo della Juventus di Tudor, il noto giornalista e direttore televisivo Fabio Ravezzani, ha commentato così postando il proprio pensiero sul suo account "X":

Ravezzani critica Leao

"Leao è un problema per il Milan. O si mette a livello di concentrazione del resto del gruppo e decolla o è destinato a diventare comprimario.
Uno straordinario comprimario, capace di cose mirabili. Ogni tanto..".

IL TABELLINO

JUVENTUS-MILAN 0-0

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani (40'st Kostić), Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição (23'st Openda), Yldiz (23'st Vlahović); David (23'st Thuram). A disp.: Perin, Pinsoglio; João Mario, Pedro Felipe; Adžić, Koopmeiners; Zhegrova. All.: Tudor.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (17'st Loftus-Cheek), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (29'st Nkunku), Gimenez (17'st Leão). A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Odogu; Ricci. All.: Allegri. 