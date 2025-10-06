Maignan decisivo contro la Juventus. Mike: "Proseguiamo insieme"

L'MVP di Juventus-Milan è stato senza dubbio Mike Maignan. Il portiere rossonero ha guidato la linea difensiva con sicurezza e soprattutto ha salvato il risultato con un vero e proprio miracolo su Gatti: un intervento da Futsal, un gesto tecnico istintivo e inaspettato. Il portiere francese non è stato colpito dalla palla ma si è mosso verso la palla con una parata da campione. All'indomani della sfida il portiere scrive su Instagram: "Proseguiamo insieme!".

A fine partita, intervistato da DAZN, aveva detto: “Siamo delusi perché volevamo portare i tre punti a casa. Abbiamo pareggiato, difficile da accettare ma la Juve è una buona squadra. Dobbiamo fare meglio e possiamo fare meglio ma la roba positiva è che quando non vinciamo non perdiamo”.