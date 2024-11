Damiani pizzica Rafa Leao: "Non può prendere la palla ogni 20 minuti"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex calciatore del Milan e oggi procuratore, Oscar Damiani, ha parlato dei rossoneri e della Champions:

Sul nuovo format del torneo

"Secondo me perdi l'emozione perché non ci sono più le partite di andata e ritorno. Vero, ci abitueremo ma ad essere onesto questa formula non mi convince".

Su Fonseca e Leao

"Bisognerebbe essere agli allenamenti, conoscere da vicino le situazioni. L'allenatore se fa delle scelte lo fa per il bene della squadra, non è che abbia delle simpatie. Leao è un giocatore importante ma non può prendere la palla ogni 20 minuti, dev'essere più dentro al gioco. Ma le qualità per fare la differenza le ha".