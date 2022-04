Damiani sul derby di Coppa Italia: "Risultato severo, un gol di scarto era più giusto"

MilanNews.it

Intervenuto su 1 Station Radio, Oscar Damiani, ex calciatore di Inter e Milan e ora noto procuratore, ha commentato così il derby di Coppa Italia come riporta calcioinpillole.com: "E' stata una bella partita, i rossoneri non hanno demeritato, ma l'Inter ha giocatori con qualità superiori. C'era un rigore evidente che l'arbitro non ha dato, i nerazzurri hanno meritato. Risultato severo, un gol di scarto era più giusto, un 3-2 era logico per una partita bella piena di emozioni. L'Inter ha qualcosa in più in questo momento, il Milan sta facendo una stagione eccellente".