Danimarca, Hjulmand: "Non ci sarà Benzema ma c'è Giroud che sta giocando benissimo con il Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il ct della Danimarca Kasper Hjulmand, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Francia, ha parlato così di Olivier Giroud: "Ok, non ci sarà Benzema, ma al suo posto ha giocato Giroud che ha disputato una partita fantastica nell’ultima gara contro l’Austria. Sta giocando benissimo con il Milan. È un giocatore diverso da Benzema ma è comunque un grande attaccante".