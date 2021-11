Danimarca, Kjaer convocato per le gare contro Isole Faroe e Scozia

Il ct della Danimarca, Kasper Hjulmand, ha reso noto la lista dei convocati per le sfide contro Isole Faroe e Scozia: nell'elenco è presente anche il difensore rossonero Simon Kjaer. Ecco tutti i giocatori chiamati dal tecnico danese:

Vi er klar til at slutte et fantastisk fodboldår godt af! 🇩🇰



Her er landstræner Kasper Hjulmands trup til kampene mod Færøerne og Skotland 🙌#ForDanmark pic.twitter.com/HtB1Uo4xc5