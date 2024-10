Data recupero Bologna-Milan: non c'è spazio almeno fino a marzo. E se si andasse avanti in Champions...

Con il rinvio ufficiale di Bologna-Milan, si deve andare a cercare una possibile data per il recupero della partita. Dando uno sguardo al calendario, è evidente che, essendo le due squadre impegnate in Europa, non c'è spazio per il recupero almeno fino a febbraio inoltrato o a marzo. Sempre se non si interrompessero prima i cammini europei o in Coppa Italia di rossoneri e felsinei, altrimenti si andrebbe addirittura in primavera.

In teoria il primo posto libero sarebbe a gennaio, il 15 gennaio, ma in quella data si era pensato di recuperare le gare rinviate per Supercoppa.

La prima settimana senza impegni infrasettimanali per le due squadre è quella compresa tra il 15 e il 21 dicembre, ma il Milan, da calendario, giocherà il 15 dicembre col Genoa e il 20 dicembre a Verona: bisognerebbe spostare tutte e tre le gare per permettere ai rossoneri di recuperare la sfida col Bologna.

La Lega farà presto le sue valutazioni.