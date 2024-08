Davide Ancelotti: "Sfida continua con mio padre e questo mi piace"

Davide Ancelotti, figlio di Carlo nonché suo vice allenatore al Real Madrid, ha rilasciato una intervista ad AS, nella quale ha parlato del modo con il quale impostano il lavoro con i blancos. Ecco le sue parole: "Mio padre lascia parlare tutto il suo gruppo di lavoro. Questo genera molto dibattito interno, e un ambiente di confronto di idee che gli permette di rimanere giovane nella mente e nel pensiero. Non vuole uno staff tecnico di persone che dicono semplicemente sì".

Insomma, un clima di confronto nel quale il rapporto padre-figlio diventa un vantaggio anziché un potenziale limite come si potrebbe pensare, dato che Davide non risparmia le osservazioni quando serve: "C’è una sfida continua tra me e lui, e questo mi piace. A volte litighiamo, ma penso che sia una buona cosa. Si può dire che abbiamo rotto molto le palle a mio padre" - spiega scherzando.

Davide Ancelotti ha accompagnato il padre sin dal suo intercorso a Napoli. A 22 anni si laurea in Scienze Motorie. La sua tesi universitaria sulle scienze motorie dei calciatori è stata premiata come una delle migliori e ha ottenuto punteggi altissimi nei corsi per allenatori: 137 su 140 nella patente UEFA B e 13 su 15 in quella UEFA A