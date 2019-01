Davids: "Gattuso mi piace come tecnico, vuole sempre vincere e dà l'anima. Piatek? Rino, Leo e Maldini sanno valutare quali giocatori sono da Milan"

Ospite a Firenze dell'evento di moda "Pitti Bimbo", Edgar Davids, ex centrocampista di Milan e Juventus, è stato intervistato da Sky Sport: "A me Gattuso come tecnico piace tantissimo. Quando tu devi giocare con uno che è nella tua squadra che dà sempre il 120%, come era Gattuso, è un piacere farlo. Lui vuole sempre vincere e dà sempre l'anima per farlo. Sono contento perché al Milan sta facendo bene, peccato per la Supercoppa. Piatek? Non lo conosco. Al Milan ci sono Gattuso, Maldini e Leonardo e loro sapranno valutare quali giocatori sono da Milan e quale no. Io tifo perche' il Milan vada bene perche' a prescindere da quel che sta facendo la Juventus, e' sempre bello per l'Italia quando ci sono tante squadre che possono lottare per lo scudetto".